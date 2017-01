Video Mutter schützt Kleinkind während brutaler Hundeattacke

Bilder der Überwachungskamera, die der Vater Ricky Shoff auf seinem Facebook-Kanal teilte, zeigen die Heldentat. Zwei Minuten lang versucht Bowdy alles, um seinen Bruder zu befreien. Doch sie ist zu schwer. Dann bündelt der Zweijährige all seine Kraft und es gelingt ihm, die Kommode zur Seite zu schieben."Wir haben lange damit gezögert, das Video öffentlich zu posten", so Vater Rick gegenüber dem US-Fernsehsender CNN. "Aber viele Eltern haben vielleicht den gleichen Fehler wie wir gemacht und Möbelstücke nicht richtig befestigt. Eigentlich ist unser Haus total kindersicher, deshalb haben wir niemals gedacht, dass uns so etwas passieren könnte".Hier das Posting des Vaters: