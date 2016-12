Attentat vor Weihnachten Berlin-Terrorist: SMS und Selfie aus dem Todes-Lkw

Fluchtroute immer klarer Berliner Polizei nimmt Komplizen von Anis Amri fest

Attentäter von Berlin Hier geht Anis Amri - 2 Stunden später war er tot

Der 40-Jährige, der in Berlin lebt, wurde am Donnerstag freigelassen. Die Bundesanwaltschaft von Karlsruhe beantragte keinen Haftbefehl.Ermittler fanden nach dem Anschlag im zerstörten Lkw das Handy des Attentäters. Bei der Auswertung der Daten wurde die Telefonummer des später festgenommenen 40-Jährigen gefunden. Wenig später klickten für den Mann die Handschellen. Er wurde in seiner Wohnung zu der auch ein Geschäft gehört in Berlin-Tempelhof festgenommen.Anis Amri dürfte den Mann kurz vor seiner Todesfahrt angerufen haben. Wie sich jetzt herausstellte war der 40-Jährige trotzdem nicht der gesuchte Kontaktmann. Die Suche nach den wahren Komplizen geht weiter.