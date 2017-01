Als Kleinkrimineller aufgefallen Was über den Terrorverdächtigen bisher bekannt ist

Anschlag in Wien geplant Terror-Verdächtiger in Favoriten festgenommen

Einen Tag nach der Festnahme des 17-jährigen Terrorverdächtigen Lorenz K. in Wien wurde nun ein Komplize des Islamisten in Deutschland festgenommen. Er soll regen Kontakt zu Lorenz K. gepflegt und wie dieser einen Terroranschlag geplant haben.Der deutsche Terrorverdächtige soll allerdings im Gegensatz zu seinem Komplizen in Wien einen Anschlag auf Polizisten und Bundeswehrsoldaten geplant haben, berichtet "Focus Online". Die beiden Islamisten sollen zusammen in der Wohnung des Deutschen in Neuss mit Mitteln zur Sprengstoffherstellung experimentiert haben.In eben jener Wohnung in Neuss wurde der deutsche Terrorverdächtige zusammen mit seiner Ehefrau am Sonntag von der deutschen Spezialeinheit SEK festgenommen. Das Haus wurde durchsucht, mehrere Computer, Handys und Datenträger sichergestellt.