Überschwemmung in Thailand Schwerer Regen spült Krokodile aus Zoo in Stadt

Unfassbarer Leichtsinn Touristin wollte Selfie mit Krokodil - schwer verletzt

Hund beschützt Frauerl vertreibt hungriges Krokodil mit Flip-Flop

Echt oder Fake? Virales Video: Gigantischer Alligator gesichtet

Der 47-Jährige kreuzte das Gewässer, dessen Name East Alligator River normalerweise die Alarmglocken schrillen lässt, an der Furt Cahill's Crossing, die bekannt für ihre große Anzahl an dort lebenden Krokodilen ist.Zwei Frauen, die den Mann begleiteten, schafften es ans andere Ufer; er war jedoch plötzlich verschwunden. Seine Leiche wurde später zwei Kilometer flussabwärts neben einem 3,5 Meter langen Krokodil, das sofort erschossen wurde, gefunden.Cahill's Crossing ist eine der wenigen Stellen, an denen der Fluss seicht genug ist um ihn zu überqueren. Brücke gibt es keine, denn am anderen Ufer leben Aborigines, Australiens Ureinwohner, die sich vor zu vielen Besuchern fürchten.