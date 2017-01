Test verweigert Alko-Scheich aus Kuwait wurde auf A1 zum Geisterfahrer

Prinz Faisal Abdullah war 2010 für schuldig befunden worden, seinen Neffen, ebenfalls ein Prinz, getötet und illegal eine Feuerwaffe und Munition besessen zu haben.Bei den anderen Hingerichteten handelt es sich um eine Kuwaiterin, die bei der Hochzeit ihres Ex-Mannes mit seiner neuen Frau ein Festzelt in Brand gesetzt und so mehr als 40 Frauen und Kinder getötet hatte.Drei Männer und zwei Frauen aus Bangladesh, Ägypten, Äthiopien und den Philippinen wurden für Vergehen wie Mord, versuchter Mord, Entführung und Vergewaltigung gehängt. Es waren die ersten Exekutionen in Kuwait seit 2013.