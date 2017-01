5.000 Euro Schaden Schneemann auf den Bahngleisen: Vollbremsung

Nancy Holten wurde in den Niederlanden geboren, lebt aber, seit sie acht Jahre alt ist, in der Schweiz. In ihrem Heimatdorf in der Schweiz ist sie als "Großmaul" verschrien, weil sie sich lautstark für Tierrechte, im Speziellen das Verbot von Kuhglocken einsetzt.Zweimal hat sie schon um die Schweizer Staatsbürgerschaft angesucht. Da bei solchen Anträgen aber auch ein lokales Komitee aus Wohnbezirk mitreden darf, ist ihr Antrag nun zum zweiten Mal abgelehnt worden. Ein Politiker aus dem Ort Gipf-Oberfrick sagte gegenüber schweizerischen Medien: "Sie geht uns auf die Nerven und hat keinen Respekt vor unsere Traditionen".Holten ist zwar enttäuscht über die erneute Ablehnung, will aber ihren Kampf für Tierrechte nicht aufgeben. "Tiere sind mir wichtig. Ich werde auch für einen Schweizer Pass nicht aufhören, für sie zu kämpfen."