Evakuierung abgeschlossen Aleppo wieder unter Kontrolle der Regierung

Die Waffenruhe soll um Mitternacht (Ortszeit) beginnen und im ganzen Land gelten. Ausgenommen davon sind "Terrorgruppen". Das haben sich die Türkei und Russland überlegt, der Vorschlag soll nun den Konfliktparteien des Landes vorgelegt werden.Die Außenminister Russlands, der Türkei und des Iran berieten dazu vergangene Woche in Moskau und gaben bekannt, dass ihre Länder als Garantiemächte für ein Friedensabkommen in Syrien bereitstehen.Das Treffen zwischen der syrischen Opposition und der Regierung soll im Jänner im kasachischen Astana stattfinden. Die Türkei hat sich in der Vergangenheit auf die Seite der Opposition, Russland auf die SEite der Regierung gestellt.