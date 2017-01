Schießerei in Fort Lauderdale Sicherheitskräfte stellten die Identität von Menschen auf der Flucht fest. (Foto: Reuters)

Steve Frappier wird den 6. Jänner 2017 so schnell nicht mehr vergessen. Denn beim Flughafen-Anschlag in Florida hatte er einen ganz besonderen Schutzengel: seinen Apple-Laptop.Der 37-jährige US-Amerikaner war gerade zu einer Bildungskonferenz unterwegs, als er mitten in den Schusswaffenanschlag am Airport in Florida geriet. Bei dem Attentat eines Irakkriegs-Veterans kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt.Frappier entdeckte erst nach dem Anschlag, dass sein MacBook im Rucksack von einer Kugel getroffen wurde und ihm vermutlich das Leben gerettet hatte. Denn laut ABC Lokal 10 News hätte ihn das Projektil zwischen den Schulterblätter getroffen. Dank seines Laptops wurde die Kugel allerdings abgewehrt und er wurde nur zu Boden geworfen.