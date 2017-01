Familie stand kurz vor Abreise Lawinen-Überlebender: "Meine Frau und Kinder sind im Hotel!"

Etwa 30 Menschen waren in dem Gebäude, bisher konnten zwei von ihnen befreit werden. Helfer befürchten aber viele Tote: "Wir rufen, aber keiner antwortet." Wegen der unglaublichen Schneemassen ist die Suche extrem schwierig. Räumfahrzeuge bleiben stecken, Rettungswägen kommen nicht voran.Die 22 Hotelgäste in den Abruzzen wollten am Mittwoch wegen des heftigen Schneesturms heimreisen, was aber wegen der eingeschneiten Straßen scheiterte. Das berichtet ein Freund eines der Überlebenden."Alle Gäste hatten schon bezahlt und wollten abfahren, sobald die Schneeräumungsfahrzeuge die Straße befreit hätten", so der Freund des 38 Jahre alten Kochs, der überlebt hat. Seine Frau und seine Kinder wurden verschüttet. Der Mann liegt jetzt im Spital der Adria-Stadt Pescara.Unfassbare Aufnahmen: Rettung kommt nicht durch:Das Katastrophengebiet - gefilmt aus dem Helikopter:Blick ins Innere des Hotels: So fraß sich die Lawine in das HausSo wurde dieser Hotelgast aus den Schneemassen befreit: