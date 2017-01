In arrivo nostri cinofili dopo viaggio tra muri di neve per ricerca dispersi di hotel #Rigopiano travolto da slavina. Si scava nelle neve. pic.twitter.com/p3XGhgpNRf

Erdbeben Mittelitalien Jänner 2017 Auch in Rom wurden Schulen evakuiert. (Foto: Paolo Santalucia (AP))

Erdbebenserie in Mittelitalien Vierter Erdstoß - Historischer Kirchturm eingestürzt

Im freien Skiraum unterwegs Lawine tötet Urlauber in Vorarlberg

Tote und Verletzte Lawinen in ganz Österreich fordern zahlreiche Opfer

Bis zu Warnstufe 4 Wetterchaos: Lawinengefahr spitzt sich zu

Personen im Hotel Rigopiano in der Ortschaft Farindola baten um Hilfe. "Wir erfrieren", hieß es in einer Botschaft. Das Hotel sei total verschüttet.Die Rettungseinheiten konnten wegen des hohen Schnees nur mit größter Mühe nach Stunden das Hotel erreichen, in dem Lichter brannten. Ein Teil der Gebäudestruktur sei eingestürzt.Nach Angaben des Staatsfernsehens RAI konnten zwei Personen in Sicherheit gebracht werden. Noch ist unklar, ob es Todesopfer gibt.Das italienische Bergrettungskorps (CNSAS) Truppe von 35 Leuten entsandt, aufgeteilt in vier Teams aus den Abruzzen und den benachbarten Regionen, um nach den Verschütteten zu suchen.