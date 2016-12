Lebensgefahr: Kind 15 Stunden auf Balkon gesperrt

Kind nach 15 Stunden in Eiseskälte in Lebensgefahr - Symbolfoto (Foto: Fotolia)

Von 5 bis 20 Uhr musste der Kleine bei eiskalten Temperaturen auf dem Balkon der Wohnung in Brüssel ausharren. Grund: Er habe sich in der Küche etwas zu Essen geholt. Das Kind schwebt laut belgischen Medien in Lebensgefahr.Die Mutter und der Stiefvater wurden festgenommen, das Kind und seine Zwillingsschwester in ein Spital eingeliefert. Beide hätten Spuren von Misshandlungen am Körper. Gegen die Mutter (31) und ihren 21-jährigen Lebensgefährten wird wegen Folter ermittelt. Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft geständig, die Frau nicht.