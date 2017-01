Live sehen: Donald Trumps erste Pressekonferenz

Kreml streitet ab Trump-Sexvideo? Russland will von nichts wissen

Neuer US-Präsident unter Druck Sexvideo in Moskau: Russland soll Donald Trump erpressen

Und wieder wartet alles auf Donald Trump: Um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit (11 Uhr Lokalzeit) stellt sich der designierte US-Präsident den Fragen der Pressevertreter. Die Konferenz übertragen mehrere Youtube-Kanäle live aus dem Trump-Tower.Zum letzten Mal war Trump im Juli in dieser Form vor die Presse getreten. Damals räumten ihm Beobachter noch kaum Chancen auf das höchste Amt in den USA ein. Seit seinem Erfolg bei der Wahl am 8. November kommunizierte Trump neben einzelnen TV-Interviews vor allem per Twitter mit der Öffentlichkeit.Die Konferenz am Mittwoch wird auch deshalb mit großer Spannung erwartet, weil kurz zuvor Gerüchte über Erpressung Trumps durch Russland aufgetaucht waren.