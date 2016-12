Fluchtroute immer klarer Berliner Polizei nimmt Komplizen von Anis Amri fest

Attentäter von Berlin Tunesien akzeptierte Amris Abschiebung 2 Tage vor Anschlag

Erstmals Opfer-Nationalitäten genannt Um diese Toten von Berlin trauert die ganze Welt

Neffe von Attentäter Festnahmen in Tunesien nach Tod von Anis Amri

Angehörige geschockt Kein Geld für Berlin-Opfer, weil Angriff mit Lkw erfolgte

Der Bordcomputer dürfte mitten am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin eine Vollbremsung eingeleitet haben. Da waren allerdings schon Dutzende Menschen schwer verletzt oder tot. Insgesamt forderte die Horror-Fahrt elf Opfer.Nach 70 bis 80 Metern kam der Lkw schließlich zum Stillstand. Hätte die Zugmaschine nicht automatisch zu bremsen begonnen, wäre Amokfahrer Anis Amri weiter gefahren und hätte noch mehr Menschenleben auf dem Gewissen. Das Bremssystem reagierte auf einen Aufprall und betätige dann automatisch die Bremsen. "Diese Technik hat Leben gerettet", zitierten die Medien Berliner Regierungskreise. Zunächst war spekuliert worden, der polnische Lastwagenfahrer könne dem Attentäter ins Lenkrad gegriffen und damit Schlimmeres verhindert haben. Offenbar wurde der Pole jedoch schon einige Zeit vor dem Anschlag durch einen Kopfschuss verwundet und war somit nicht mehr handlungsfähig.Viele Lastwagen sind mit einem System ausgerüstet, das Unfälle verhindern soll. Mit einer Kamera und einem Radar soll das Fahrzeug Hindernisse erkennen und rechtzeitig bremsen. Eine Sekunde hat der Fahrer Zeit, selbst auf die Bremse zu steigen. Passiert das nicht, übernimmt der Lkw. Das passierte auch am Berliner Weihnachtsmarkt.