Mädchen (1) bei Massenschlägerei verletzt

Ein im Bus abgestellter Kinderwagen erzürnte die Gemüter: Etwa 20 Männer rauften an Bord eines Nachtbusses in Bayern. Dabei verlor einer der Beteiligten komplett die Kontrolle über sein Temperament: Laut Lokalmedien trat er mit voller Wucht auf den Wagen, in dem sich ein 1-jähriges Mädchen befand. Dieses wurde im Gesicht verletzt und musste von der Rettung behandelt werden.Der Busfahrer öffnete laut dem Bericht die Tür, worauf die Männer draußen weiter aufeinander eingeprügelt hätten. Erst, als die Polizei eintraf, habe sich die Situation beruhigt. Nun sucht die Behörde nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.