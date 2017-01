Traurige Gewissheit Flug MH370 abgestürzt, keine Überlebenden

"Heute hat das letzte Suchschiff die Unterwasser-Suchregion verlassen. Malaysia Airlines Flug MH370 wurde in dem 120.000 Quadratkilometer großen Unterwassersuchgebiet im südlichen Indischen Ozean nicht gefunden", so beginnt der schmerzhafte Brief, den drei Minister aus drei Staaten unterschrieben haben. Malaysia, Australien und China beteiligten sich an der Suche, die weit über zwei Jahre dauerte. Alle drei Transportminister der Staaten setzten den Brief deshalb gemeinsam auf. Die Nachricht pingte um 14 Uhr malaysischer Ortszeit in den Posteingängen der Hinterbliebenen.Sie hätten alles versucht, neueste Wissenschaft und Technik benützt und Experten zu Rate gezogen, trotzdem habe die Suche nichts gebracht. Die Entscheidung sei ihnen schwer gefallen, so die Minister im Kommuniqué. Trotzdem ist die Enttäuschung bei den Hinterbliebenen groß.Flug MH 370 verschwand am 8. März 2014 von einer Sekunde auf die andere kurz nach dem Start in Kuala Lumpur. Man nimmt an, dass die Maschine in den Indischen Ozean stürzte. Alle Passagiere und die Crew verschwanden mit dem Flugzeug. Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass das Wrack wahrscheinlich nie gefunden werden wird.An Bord der Maschine waren 152 Passagiere aus China, 50 aus Malaysien sowie vereinzelte Fluggäste aus Australien, Kanada, Frankreich, Hongkong, Indien, Indonesien, dem Iran, Holland, Neuseeland, Russland, Taiwan, der Ukraine und den USA.