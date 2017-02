Der Mann drängte sich durch die Sicherheitskontrolle am Honolulu International Airport. (Foto: AP)

Der Mann drängte sich laut Zeugen durch die Sicherheitskontrolle und lief in den Bereich, wo Reisende auf ihre Flugzeuge warten. "Plötzlich lief dieser sehr große Mann durch das Terminal und begann alle Türen aufzustoßen", berichtete Journalistin Mahealani Richardson laut "CNN".Die Situation sei sehr furchterregend gewesen. "Wir mussten uns ducken und uns schützen, weil wir nicht wussten, ob der Verdächtige zu uns hinkommt", so die Augenzeugin, die auf einen Flug wartete.Wie ein Behördensprecher erklärte, habe der Mann bei der Festnahme Widerstand geleistet, es sei zu einer Rangelei gekommen. Der Verdächtige sei weiter kampfbereit gewesen, bis er plötzlich nicht mehr ansprechbar gewesen sei. Er wurde in ein Spital gebracht, wo er später verstarb. Eine polizeiliche Untersuchung wurde eingeleitet.