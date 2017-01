Tierquälerei schockt das Netz Zirkus schnallt Tiger fest, damit Kinder auf ihm reiten

Kampagne gegen Kuhglocken Lästige Veganerin bekommt keine Schweizer Staatsbürgerschaft

5.000 Euro Schaden Schneemann auf den Bahngleisen: Vollbremsung

Der Vorfall geschah am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr. Der 55-Jährige hatte sich zu einem Nickerchen niedergelegt. Als ihn seine Partnerin aufweckte, packte er sie am Hals und drückte fest zu.Er ließ erst von ihr ab, als sie keine Luft mehr gekam, später entwickelte sich ein blauer Fleck. Dann flüchtete er aus der gemeinsamen Wohnung, die er nun eine Zeit lang nicht betreten darf: Die Polizei ordnete ein Betretungsverbot an.