Hoppla, da fehlt ja einer Besucher stahl in Zoo Humboldt-Pinguin

Der Pinguin, der seit Samstag in Mannheim gesucht wird, ist tot aufgefunden worden. Er wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr von einem Passanten am Rande eines Parkplatzes entdeckt. Vermutet wird, dass der unbekannte Entführer ihn dort abgelegt oder ausgesetzt hat.Denn ob der Pinguin mit der Nummer 53 zum Zeitpunkt seiner Ankunft am Parkplatz noch gelebt hat, ist unklar. Einen Bericht, demnach das Tier ohne Kopf aufgefunden wurde, konnten nicht bestätigt werden."Einen schlimmeren Ausgang hätte der Vorfall um unseren verschwundenen Pinguin nicht nehmen können", so Parkdirektor Joachim Költzsch. "Wir alle, vor allem unsere Tierpfleger, die sich tagtäglich um das Tier gekümmert haben, sind erschüttert. Erschüttert über den Tod, aber auch erschüttert über so wenig Achtung im Umgang mit Lebewesen."Der Tierkadaver wird nun untersucht, die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen.