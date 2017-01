Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Eklat bei Anhörung Mit Ku-Klux-Klan-Kutten gegen Trump-Kandidaten

Will lockere Haftbedingungen Rechtsterrorist Breivik zeigte bei Prozess Hitlergruß

"Wir haben den Import, die Fertigung und den Handel mit diesem Kleidungsstück in allen Städten und Orten verboten", so eine marokkanische Nachrichtenseite. Ein hochrangiger Verantwortlicher im Innenministerium soll dies verraten haben.Mehrere Händler sollen bereits von Beamten besucht worden sein, um ihnen das Verbot mitzuteilen. Sie müssen laut Medienberichten ihre Burkas binnen 48 Stunden vernichten. Ob auch das Tragen einer Burka unter Strafe gestellt wird, ist nicht klar.Der Hintergrund: Kriminelle würden die Burka oft missbrauchen, um Verbrechen zu begehen. Auch von Extremisten, die die Burka für terroristische Taten nutzen, ist die Rede. In der marokkanischen Bevölkerung ist die Burka wenig verbreitet. Religiöse Frauen tragen oft nur Kopftuch (Hidschab) oder Nikab (Gesichtsschleier mit Sehschlitz).