Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Vizekanzler hat Diabetes Deutscher SPD-Chef Sigmar Gabriel: Magenverkleinerung

SPD-Vizekanzler schlug zurück Aufgestaut: Gabriel zeigt Rechten den Stinkefinger

Staatsanwaltschaft eingeschaltet Pegida stellt Galgen für Merkel und Gabriel auf

In einem Gespräch mit SPD-Mitgliedern habe Schulz bereits vor Weihnachten erklärt, dass er nicht mehr mit einer Kandidatur rechne. Das berichtet der "Spiegel".Somit liegt die Entscheidung, wer Spitzenkandidat derSPDbei der Bundestagswahl 2017 werden wird, alleine bei Gabriel. Als Parteichef ist er der natürliche Kandidat und hat auch das erste Zugriffsrecht.Bei mehreren Bewerbern um die Nachfolge Angela Merkels hatte er angekündigt, dass es eine Urwahl geben sollte. In einem solchen Mitgliederentscheid hätte Schulz gute Chancen gehabt, denn viele SPD-Mitglieder hatten gehofft, mit dem populären EU-Parlamentschef in den Wahlkampf ziehen zu können.