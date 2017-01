Massencrash in Polen (© EPA)

Familiendrama in der Schweiz Kosovarin (23) von Ehemann monatelang eingesperrt

Mädchen missbraucht, Film gedreht Polizei sucht Kinderschänder: Wer kennt diesen Mann?

Safia S. attackierte Polizisten Islamistischer Messerangriff: Sechs Jahre Haft

Wegen der vereisten Fahrbahn und dichten Nebels sind am Donnerstag in Polen dutzende Autos in einen Unfall verwickelt worden. Die Polizei zählte bisher 76 beteiligte Fahrzeuge. Die Autos und LKW konnten laut polnischen Medien wegen des dichten Nebels nicht bremsen.Die Unfallstelle verteilt sich auf rund 500 Meter. Mehr als 30 Personen wurden beim Massencrash zum Teil schwer verletzt.