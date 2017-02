Dokumente wie diese stellen die Reichsbürger aus - und verlangen dafür Geld (Foto: Screenshot)

Die Polizeiaktion der Ermittlungsgruppe "Wappen" hat ihr Zentrum in Bayern. Koordiniert wird von der Staatsanwaltschaft München. Im südlichen Freistaat kam es zu mehreren Razzien, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurden Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Polizei hofft, Beweise gegen insgesamt 16 Beschuldigte zu finden, wie der "Spiegel" schreibt. Die Reichsbürger sind zwischen 40 und 66 Jahren alt.Sieben der Verdächtigen sollen sich als Vertreter des "Bundesstaates Bayern" sehen, ein Name, den sie sich selbst ausgesucht haben. Immer wieder trudeln bei Ämtern und öffentlichen Stellen Briefe der Verdächtigen ein. Die Reichsbürger stellen Forderungen, wollen Geld pfänden oder verlangen Bußgeld. Die Polizei legt das laut "Abendzeitung München" als versuchte Erpressung, versuchte Nötigung und Amtsanmaßung aus.Auch sollen die Verdächtigen "Staatsangehörigkeitsausweise", "Führerscheine", "Gewerbescheine" und "Amtliche Lichtbildausweise" ausgestellt und gegen Geld weitergegeben haben. Für die Polizei fällt das unter Urkundenfälschung.Im Einsatz sind 250 Beamte. Auch Spezialeinheiten sind an den Razzien beteiligt. 2016 erschoss ein Reichsbürger bei einer Razzia einen Polizisten . Seitdem sind die Reichsbürger, die den deutschen Staat nicht anerkennen, ins Visier der Polizei geraten.