Es hagelt internationale Kritik für die Politik von Donald Trump . Das Einreise-Verbot für Muslime auf sieben "Hochrisikoländern" mag zwar für ihn und seine Regierung eine gute Idee sein, der Rest der Welt sieht das aber entschieden anders.Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich am Sonntag erstmals zu Trumps Dekret: "Sie ist überzeugt, dass auch der notwendige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.Auch die britische Regierungschefin Theresa May kritisiert Trump, den sie vor kurzem in Washington besuchte. Aus ihrem Büro heißt es in der Nacht auf Sonntag: Die Einwanderungspolitik der USA sei zwar ebenso wie die anderer Länder allein deren Sache. "Aber wir sind mit diesem Ansatz nicht einverstanden, und es ist keiner, den wir verfolgen werden."Am Samstag stellte sich auch eine US-Richterin aus New York offen gegen Trumps Anweisungen und verfügte: Betroffene, die bereits in den USA angekommen sind, müssen einreisen dürfen und können nicht wieder zurückgeschickt werden.