Mehr Fakten Brasilianische Spezialeinheiten stürmen ein Gefängnis. (Foto: Reuters)

Bei einem Gefängnisaufstand im brasilianischen Manaus sind am Montag mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die brasilianischen Sicherheitsbehörden mit. Die Opferzahl könnte durch die anhaltende Gewalt noch weiter steigen.

In den heillos überfüllten Gefängnissen Brasiliens kommt es immer wieder zu blutigen Aufständen. Auslöser für die blutigen Krawalle in der Haftanstalt der Dschungelstadt Manaus soll eine Fehde zwischen rivalisierenden Drogenbanden gewesen sein.



Im Zuge des Bandenkriegs soll es bereits am späten Sonntagabend zur Gefängnisrevolte gekommen sein. Die Behörden haben die Kontrolle über die Situation noch nicht wiedererlangt. Die Zahl der Todesopfer könnte aufgrund der anhaltenden Gewalt noch deutlich ansteigen, so die Behörden.