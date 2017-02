Ministergattin legt alles offen

Rauferei um Glücksbringer Darum streiten sich 10.000 halbnackte Japaner um Holzstäbe

Koreaner in Frankfurt verurteilt Mit Kleiderbügel erstickt: 6 Jahre Haft für tödlichen Exorzismus

Prozess in Italien Betende Christen ins Meer geworfen, 18 Jahre Haft

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

Ob US-Präsident Donald Trump die nackte Wahrheit über Louise Linton (35) kennt? Fix ist: Während die in Schottland geborene Schauspielerin beim Amtseid ihres Verlobten Steve Mnuchin (54) zum neuen US-Finanzminister im hochgeschlossenen Kleid die Bibel hielt, wissen viele Kinobesucher mehr. Allein in ihrem Film "Intruder" aus dem Jahr 2016 ist Linton, die mit dem britischen Ex-Premier Tony Blair auf die gleiche Elite-Schule ging, in einer heißen Bettszene und unter der Dusche zu bewundern!Auch pikant: Den Thriller hatte Linton, die bereits mit Tom Cruise, Robert Redford und Meryl Streep vor der Kamera stand, zusammen mit US-Musiker Moby produziert – einem bekennenden Trump-Gegner. Neo-Minister Mnuchin kennt sich nicht nur mit Blondinen, sondern offensichtlich auch mit Geld aus: Mit knapp 380 Millionen Euro Privatvermögen ist er der reichste Finanzminister der US-Geschichte.