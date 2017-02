Wegen Mauerbau Mexiko geht auf Konfrontation mit Trump

Liebesgrüße aus Mexiko: Am Valentinstag verriet die U.S. Customs and Border Protection in einer Aussendung, dass sie Marihuanadealern eine Lieferung Gras abgejagt hätten. An sich nichts neues, doch die Grenzschutzbeamten waren überrascht, als sie die Art und Weise sahen, wie die mehr als 20 Kilo (47 Pfund) Marihuana über die Grenze geschafft werden sollten.In der Nähe von Douglas in Arizona kontrollierten die Beamten den Zaun, als sich auf der mexikanischen Seite mehrere Personen schnell aus dem Staub machten. Am Zaun befestigt fanden die Grenzschützer das selbst gebastelte Katapult (Foto). In der Nähe lagen zwei Pakete mit Cannabis.In Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden wurden die Drogen sichergestellt und das Katapult zerlegt.