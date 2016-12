Kind ist schwer verletzt Mädchen steckte Siebenjähriger Böller in den Ausschnitt

20 Tonnen schwere Müllfahrzeuge sollen die New Yorker und die zahlreichen Touristen vor möglichen Anschlägen schützen. Damit nicht wie in Berlin und Nizza ein Attentäter in die Menge rast, werden die Trucks als Blockade aufgestellt, zusätzlich werden die Wagen noch mit 15 Tonnen Sand beladen.Auch zusätzliche Sicherheitskräfte sollen in der Nacht der Nächte für Ordnung sorgen. Es sind 7.000 Polizisten, Spezialkräfte der Terrorabwehr sowie Bombenspürhunde im Einsatz.Bei der Ausarbeitung eines Sicherheitsplans für das diesjährige Silvester habe sich die Polizei die Terrorangriffe in Deutschland und Frankreich sehr genau angesehen, sagte der Chef der New Yorker Polizei, Carlos Gomez. Es gehe nicht mehr darum, zu fragen, was in den USA passiere, sondern was sich auf der ganzen Welt ereigne.Neben den Fahrzeugen werden gemäß ABC News rund 100 Blöcke aufgestellt. Daneben werden Helikopter, Schiffe auf dem Hudson River und Polizisten auf Hausdächern eingesetzt.Auch Berlin hat nach dem Anschlag vom 19. Dezember umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Vor dem Brandenburger Tor findet mit einer Million Menschen jeweils die größte Silvester-Party statt.Wie "Bild" berichtet, sprach Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) von einem "deutlich erhöhten Sicherheitsniveau". Berlin werde die Anzahl der Sicherheitsleute deutlich erhöhen. Besucher müssen durch Einlasskontrollen Für den Einsatz am 31. Dezember sind 1700 Polizisten und 700 weitere Sicherheitskräfte vorgesehen. Einige Beamte würden mit Maschinenpistolen bewaffnet sein. Die Zufahrten zum Festgelände werden mit Betonpollern gesichert.Wie der Leiter der Berliner Feuerwehr, Wilfried Gräfling, sagte, seien die Standorte der Betonklötze mit der Feuerwehr abgesprochen, damit die Arbeit der Feuerwehr nicht beeinträchtigt werde.Wie schon in vergangenen Jahren wird die Berliner Partymeile eingezäunt werden. Besucher müssen durch Einlasskontrollen. Taschen, Rucksäcke und Koffer sind auf dem Gelände verboten.