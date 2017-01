Thorsten G. kaufte sich bei Penny einen verzehrfertigen Salat und findet darin eine tote Maus. (Foto: Petra Schramek/Abendzeitung)

Der gesunde Business-Lunch besteht oft aus einem knackigen Salat. Genau so eine Köstlichkeit wollte sich Thorsten G. aus München zu Gemüte führen. Der erste Bissen blieb ihm dabei aber im Hals stecken, sein Hungergefühl schlug in Brechreiz um.Den "frischen Feldsalat-Mix" hatte er in der Büro-Küche noch mit Feta-Käse und Dressing verfeinert. Wie die " Abendzeitung München " (AZ) berichtet, hatte er schon die Hälfte davon gegessen, als er den grausigen Fund machte: Eine tote Maus mit blutigem Kopf.Thorsten G. handelte genau richtig: Er packte die tote Maus samt Salat wieder in die Plastikverpackung und ging davmit zur Lebensmittelüberwachung. Die Beamten riefen in der Filiale an, die alle restlichen Exemplare des Salates sofort aus den Regalen nahm.Die " AZ " recherchierte weiter und konfrontierte sowohl den Hersteller des Salats als auch die Supermarkt-Kette mit der toten Maus. Niemand kann sich erklären, wie sie in den Salat gekommen ist. Beim Überwachen der Produktion sei es zu keinen Auffälligkeiten von Fremdkörpern gekommen. Es sei technisch nicht möglich, dass ein Fremdkörper in dieser Größe den Produktionsprozess durchläuft.