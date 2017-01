Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mädchen missbraucht, Film gedreht Polizei sucht Kinderschänder: Wer kennt diesen Mann?

Tierquäler in Deutschland Welpe getötet und angezündet: Verdächtiger gefasst

Für 76 Euro die Stunde Umstrittene Firma vermittelt Frauen, die nackt putzen

Der 27 Jahre alte Mann wurde noch am Donnerstagabend im Landkreis Traunstein verhaftet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Schließlich konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Wie viele Hinweise genau eingegangen sind, war zunächst nicht bekannt. Der Zugriff erfolgte in Traunstein unweit der österreichischen Staatsgrenze.Dem Mann wird vorgeworfen, ein etwa acht Jahre altes Mädchen von Juni 2014 bis August 2015 mehrmals missbraucht und Aufnahmen davon im Darknet verbreitet zu haben. Auf einer kinderpornografischen Plattform wurden entsprechende Dateien von mindestens 26 Missbrauchsfällen an dem Mädchen gefunden.Der 27-Jährige stellte auch Fotos von sich ins Internet. "Dass Bilder von Beschuldigten im Darknet gefunden werden, ist ungewöhnlich", so Staatsanwalt Ungefuk von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, einer Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft. Der Beschuldigte soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.