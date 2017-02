Das Landesgericht in Hildesheim verurteilte Nicole G. wegen Zuhälterei und schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu vier Jahren Haft.



Ihr ehemaliger Lebensgefährte, der die beiden Töchter unter der Aufsicht der Mutter (!) zwischen 2012 und 2013 immer wieder missbraucht hat, muss für vier Jahre und zehn Monate in Haft.



Mutter behielt Geld

Laut den Informationen der "BILD" sahen es die Richter als erwiesen an, dass die 37-Jährige ihre eigene Tochter über diverse Internetportale gegen Sex angeboten hatte. Die Mutter organisierte dabei aber nicht nur die Termine mit den "Kunden", sondern behielt auch das Geld für sich.



Nicole G. hatte ihrer Tochter mit dem Rauswurf gedroht, sollte sie nicht mehr weitermachen wollen. Die damals 16-Jährige stand bei den Übergriffen dabei unter so starkem Alkoholeinfluss, dass sie sich nicht mehr zu Wehr setzten konnte.

