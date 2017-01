Netanjahu beschuldigt IS Jerusalem: Video zeigt, wie Lkw auf Soldaten zurast

Viele Verletzte Soldaten Lkw-Anschlag in Jerusalem fordert vier Tote

Vier israelische Soldaten - drei Frauen und ein Mann - sind nach derzeitigem Stand am Sonntag ums Leben gekommen. Ein Lkw raste im Stadtteil Armon Hanaziv absichtlich in einem Menschenmenge. 17 weitere Soldaten sind verletzt.Der Fahrer war Pälastinenser, soll laut Netanjahu auch Anhänger des "IS" gewesen sein. Der 28-Jährige wurde erschossen. Sofort nach dem "grausamen und tragischen Terroranschlag" tagte das israelische Sicherheitskabinett.Das Ergebnis: Das Haus des Attentäters soll zerstört werden. Auch will man IS-Anhänger in Zukunft in sogenannte Administrativhaft nehmen - ohne Anklage.