Die Bodycam des Polizisten und eine Überwachungskamera hielten das Geschehen am 5. Jänner aus zwei Perspektiven fest. Auf dem Videomaterial ist zu sehen, wie Campillo der nackten Frau im Bereich einer Tankstelle in der Ortschaft Gila Bend begegnet. Er steigt aus dem Auto aus und fragt, wieso sie keine Kleider trägt. "Ich bin vergewaltigt worden", sagt sie. Sofort geht der Cop nach hinten, um aus dem Kofferraum eine Decke zu holen.Als er ihr die Decke bringen will, sitzt die Frau jedoch plötzlich am Steuer und will davonfahren. Campillo versucht noch, die Tür aufzureißen, doch der Wagen setzt sich in Begegnung. Da er nicht loslässt, wird der Cop einige Meter mitgerissen, bevor er zu Sturz kommt.Campillo erlitt zum Glück nur oberflächliche Verletzungen. Ein anderer Autolenker nahm ihn mit und folgte dem gestohlenen Polizeiauto auf die Autobahn. Zwar verlor er dieses aus den Augen, ein Unfall stoppte jedoch die Autodiebin.Die Frau wurde nach dem Crash festgenommen und befindet sich in Haft. Mittlerweile hat sie zugegeben, nicht vergewaltigt worden zu sein. Sie sei zum Zeitpunkt des Unfalls im Methamphetamin- und Spice-Rausch gewesen, gab die 31-Jährige zu Protokoll.