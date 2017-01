Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Firmenchefin Laura Smith sagt, sie könne sich vor Bewerbungen kaum retten. Für den Job muss man älter als 25 sein. Smith: "Unsere älteste Dame ist 55. Viele unserer Kunden buchen sie".Oft sind es FKK-Fans, die die Dienste der Nacktfirma in Anspruch nehmen. Die vermittelten Damen putzen, waschen oder bügeln im Adams-Look. Gestartet ist Smith mit rund 15 bis 20 Mitarbeiterinnen in Surrey und London. Nun expandiert sie auch in die anderen Großstädte Großbritanniens wie Birmingham und Manchester.Streng verboten ist das Anfassen der Damen. Auch Fotos oder Videoaufnahmen während ihrer Arbeit sind strengstens untersagt.