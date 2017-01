Psychologisches Gutachten NSU-Prozess: Beate Zschäpe voll schuldfähig

Urteil des Verfassungsgerichts NPD-Verbot in Deutschland abgelehnt

In Dachau gestohlen Gestohlenes KZ-Tor in Norwegen aufgetaucht

Die Schweizer Zeitung "SonntagsBlick" veröffentlichte das Foto, das Panzer-Rekruten beim Hitlergruß zeigt. Zu ihren Füßen haben sie ein Hakenkreuz in den Schnee gemalt. Die Rekruten am Foto stellten sich daraufhin selbst. Die Armeeführung reagierte umgehend."Die Soldaten wurden disziplinarisch mit scharfem Arrest bestraft", sagt Armeesprecher Mirco Baumann gegenüber der Zeitung. Sie sitzen schon seit mehreren Tagen ein. "Der Arrest dauert mindestens über das Wochenende hinaus."Die sechs Rekruten strebten alle eine Karriere beim Militär an. Daraus wird nun nichts mehr. Die Schweizer Militärjustiz prüft zudem, ob der Fall als Nazi-Propaganda einzustufen ist. Dann droht den sechs Soldaten eine Strafe von bis zu drei Jahren Haft.