Mehr Fakten Zuletzt Außenminister, nun bald Bundespräsident: Frank-Walter Steinmeier, (Foto: EPA)

In Deutschland wird heute ein neuer Bundespräsident und damit der Nachfolger von Joachim Gauck gewählt. Kandidat der Großen Koalition aus Union und SPD ist der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

Die Mitbewerber mehrerer kleinerer Parteien gelten als chancenlos. Das Staatsoberhaupt in Deutschland wird nicht direkt gewählt, sondern von der sogenannten Bundesversammlung. Diese tritt nur zu diesem Zweck zusammen. Sie besteht aus den 630 Abgeordneten des Bundestages und aus ebenso vielen Wahlleuten der Landesparlamente.



Die Länderparteien sind kreativ geworden: So nominierten die Grünen in Baden-Württemberg Fußballbundestrainer Joachim Löw, drei Olympiasieger und eine Paralympics-Siegerin- sie alle dürfen ihre Stimme abgeben. Die CDU von Nordrhein-Westfalen schickt den Comedian Hape Kerkeling und die Schauspielerin Veronica Ferres ins Rennen.



Die SPD hat den YouTuber Julien Brem und die Schauspielerin Mariele Millowitsch auserkoren. Mit Iris Berben und Natalia Wörner (ebenfalls von der SPÖ nominiert) treffen sich weitere Fernseh-Promis in der Bundesversammlung.