Anschlag in Istanbul Angreifer tötete Opfer gezielt mit Kopfschüssen

Die türkische Antiterror-Behörde MET hat am Montagabend ein neues Foto des mutmaßlichen Istanbul-Attentäters veröffentlicht. Das Foto zeigt erstmals deutlich das Gesicht des Täters. Seine genaue Identität ist aber weiterhin unklar. Am Montag gab es Berichte, dass es sich um einen 25-jährigen chinesischen Staatsbürger aus der Volksgruppe der Uiguren handeln solle, der sich in Syrien der Terrormilz "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben soll.In Istanbul haben Sicherheitsbehörden am Montagabend eine Razzia durchgeführt. Ein Haus im Stadtteil Zeytinburnu wurde gestürmt, da der mutmaßliche Attentäter dort vermutet wurde. Der Verdacht stellte sich jedoch als falsch heraus. Unmittelbar nach dem Einsatz kamen die Behörden einem Mann zu Hilfe, der in einer angrenzenden Straße niedergestochen wurde. Es soll sich dabei allerdings um eine gänzlich andere Tat ohne Zusammenhang zum Verdächtigen gehandelt haben.