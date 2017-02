Kälte friert Schranken ein Zug zerfetzt Lkw, aber Lenker bleibt unverletzt

Laut Polizei hat der Lenker Neil B. (82) hinter eine Reihe Autos bei einer Ampel halten wollen, trat aber versehentlich auf das Gaspedal und schoss regelrecht in die Seite des Buses.Am schlimmsten verletzt wurde ein Passagier, der direkt an der Seitenwand des Einschlags saß. Harry B. (60) konnte noch in letzter Sekunde aufspringen und so wahrscheinlich schlimmere Verletzungen verhindern, als er abbekam: Ein gebrochener Fuß und eine geprellte Hand.