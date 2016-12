2/3 Všichni pasažéri jsou v porádku, nikdo nebyl zranený. Zatím se zdá, že nešlo o teroristický útok pic.twitter.com/yaYSSB5lgi — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 30. Dezember 2016

Flights are landing at Prague Airport again after an earlier security incidenthttps://t.co/Ejhmn2OSl9 pic.twitter.com/IMp9ypoK9t — Flightradar24 (@flightradar24) 30. Dezember 2016

1/3 Muže, který v letadle hrozil bombou, policie zadržela, probíhá pyrotechnická prohlídka. Více budeme vedet ráno pic.twitter.com/lBfjrEGABp — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 30. Dezember 2016

Laut tschechischen Medien gab es an Bord eines Fluges von Las Palmas in Gran Canaria nach Warschau in Polen eine Bombendrohung. An Bord der Boeing 737-800 der polnischen Charter-Airline "Enter Air" waren 160 Menschen, wie "blesk.cz" berichtet.Einer der Passagiere soll damit gedroht haben, eine Bombe zu zünden. Der Mann dürfte Pole sein. Sobald das Flugzeug am Vaclav Havel Flughafen in Prag landete, wurde er verhaftet und wurde noch am Freitagabend verhört.Das Flugzeug wurde von Experten der Polizei untersucht. Bombe dürfte keine an Bord gewesen sein. Die Maschine soll bis Samstag in Prag bleiben. Die Passagiere müssen die Nacht in Prag verbringen.Flüge zum Vaclav Havel Flughafen konnten einige Zeit nicht landen. "Flightradar24" meldete, dass um 21.50 Uhr der normale Betrieb wieder hergestellt werden konnte.