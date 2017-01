Verwirrung um Kleidung Zeigen Bilder von Anschlag in Istanbul mehr als einen Täter?

Über 39 Menschen tot Verheerender Anschlag auf Nachtclub in Istanbul

Bei dem deutschen Todesopfer soll es sich um einen Mann aus dem Kreis Landsberg am Lech in Bayern handeln. Damit soll bis auf einen Toten die Identität aller Opfer bekannt sein. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte gegenüber "Ö1", dass zwar Österreicher bei dem Schussattentat im Club anwesend waren, sie aber unverletzt entkommen konnten. Sie seien mittlerweile bereits nach Österreich zurückgekehrt.Identifiziert wurden mittlerweile 38 Todesopfer: Elf Türken sowie Touristen aus Saudi-Arabien, dem Libanon, dem Irak, aus Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien, Kuwait, Kanada, Israel und Russland. Der IS gab bekannt, dass der Attentäter "ein heldenhafter Soldat des Kalifats" gewesen sei, der an einem Ort zugeschlagen habe, "an dem Christen ihren abtrünnigen Feiertag begehen". Die Zeitung "Hürriyet" berichtete, dass es sich beim flüchtigen Attentäter um einen Mann aus Kirgisistan oder Usbekistan handle.Der Angreifer soll in nur sieben Minuten rund 180 Schüsse abgegeben haben. Dann wird vermutte, dass er seine Waffe im Club liegenließ und sich unter die Flüchtenden mischte. Nach ihm wird landesweit gefahndet. Verwirrung herrschte darüber, dass Bilder den Attentäter beim Eingang zum Club mit ganz anderer Kleidung zeigten als Fotos, wie er im Club um sich schießt. Die türkischen Behörden sprachen aber von einem Einzeltäter.