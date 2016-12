Obdachlosen angezündet: Polizei sucht diese Männer

Weitere brutale Attacke Unbekannte zünden Obdachlosen in Berlin an

Nach dem niederträchtigen Angriff ermittelt die Mordkommission: Am Sonntag um 2 Uhr früh hatten mehrere Verdächtige einen schlafenden Mann am U-Bahnhof Schönleinstraße angezündet. Sie setzten Kleiderstücke und das Papier, mit dem sich der Obdachlose zugedeckt hatte, in Brand - dieser konnte nur gerettet werden, weil ein U-Bahn-Fahrer die Situation bemerkte und mit einem Feuerlöscher zu Hilfe kam.Am Tag danach hat die Polizei Videomaterial ausgewertet und fahndet nun nach einer Gruppe von Jugendlichen. Der Vorwurf: Versuchter Mord.Hinweise nimmt die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 911 444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.