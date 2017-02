Orban wollte EU-Gesetz boykottieren Ungarn: Parlament stimmt gegen Anti-Ausländer-Gesetz

Vor Referendum in Ungarn Aufregung um Geheimdeal zwischen Merkel und Orban

EU-Quotenregelung gescheitert Orban will eine Million Flüchtlinge abschieben

Orban, der in der Flüchtlingspolitik einen harten Kurs fährt und sich weigert, Migranten aufzunehmen, ließ bei seiner jährlichen Ansprache in der ungarischen Hauptstadt Budapest aufhorchen: "Die wahren Flüchtlinge werden wir natürlich aufnehmen."Dann präzisierte er: "Jene schreckerfüllten deutschen, holländischen, französischen, italienischen Politiker und Journalisten, jene zum Verlassen ihrer Heimat gezwungenen Christen, die ihr Europa in der eigenen Heimat verloren haben, werden es bei uns wiederfinden."Der Regierungschef attackierte weiters liberale Medien und internationale Menschenrechtsorganisationen, weil sie die traditionellen Nationalstaaten zerstören wollen: Sie würden ein "weltumspannendes Netz" spinnen, um "Hunderttausende Migranten" in Europa "anzuliefern".