Die Via del Gelsomino in Rom ist Luftlinie ungefähr 300 Meter von den Stadtmauern des Vatikanstaates entfernt. In der kleinen Nebenstraße hat unter anderem ein Othopäde sein Geschäft. Am Mittwoch spazierte ein "Nachbar" in den Shop. Urplötzlich stand Papst Franziskus vor den Angestellten.Der Papst leidet an chronischen Ischiasschmerzen und wollte Gesundheitsschuhe kaufen. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger trägt Franziskus nach wie vor sein Geldbörsel mit sich herum und bezahlt auch Hotelrechnungen selbst.Im Orthopädieschuhgeschäft kümmerte man sich natürlich warmherzig um den Papst. Zum Dank posierte er mit den Angestellten für ein Foto und segnete auch ein Kreuz, dass ihm einer der Mitarbeiter unter die Nase hielt. Das Video des Papst-Besuches wurde sofort auf Facebook viral. Im Viertel sorgte Papa Franziskus für einen kleinen Menschenauflauf. Was genau er kaufte, verrieten die Angestellten nicht.Am Donnerstagvormittag hatte der Papst eine Überraschung für alle Italiener parat - immer vorausgesetzt, sie hatten gerade den Fernseher laufen. Franziskus rief bei der Talkshow "UnoMattina" an , die seit 30 Jahren auf RAI 1 läuft. Den vollkommen überraschten Moderatoren gratulierte das Oberhaupt der Katholischen Kirche laut "religion.orf.at" zu ihrer guten Arbeit und bedankte sich, dass sie kürzlich eine Sendung zu seinem Pontifikat sendeten. Dann wünschte er allen Italienern "christliche Weihnachten".