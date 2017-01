Hitlergruß am Hakenkreuz Nazi-Skandal in der Armee schockt die Schweiz

Der 49-jährige Abgeordnete gewann die Vorwahl der Partei klar gegen den früheren Premierminister Manuel Valls, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend aus Parteikreisen erfuhr. Laut vorläufigen Ergebnissen kam der frühere Bildungsminister auf rund 58 Prozent der Stimmen.Hamon hat mit einem sehr linken Wahlprogramm viele der von Hollande enttäuschten Linkswähler für sich gewinnen können. Der 49-Jährige wirbt für mehr Investitionen, eine Senkung der Arbeitszeit und mehr Umweltschutz. Außerdem will er langfristig ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 750 Euro für alle Erwachsenen einführen. An die EU-Defizitvorgaben will er sich nicht halten.Die Sozialisten gelten derzeit beim Rennen ums Präsidentenamt dennoch als nahezu chancenlos. Als Favoriten gelten der konservative Präsidentschaftskandidat Francois Fillon und die Rechtsextreme Marine Le Pen vom Front National. Fillon steht allerdings derzeit wegen einer Affäre um die Beschäftigung seiner Ehefrau unter Druck.