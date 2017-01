Protest eskalierte Tränengas und Granaten gegen Trump-Gegner

Paula White-Cain, selbst Multimillionärin, vertritt die Erfolgstheologie: Reichtum sei ein Zeichen dafür, dass man in Gottes Gunst stehe - wer dagegen arm, arbeitslos oder krank ist, verfüge nicht über den notwendigen Glauben und sei von Gott nicht gesegnet. Damit steht ihre Religionsauslegung nicht nur im krassen Gegensatz zu fast allen kirchlichen Lehren, sondern auch zu Trumps angekündigter Politik für die Armen und Schwachen.White selbst führte ein Leben voller religiöser Skandale: Gegen sie wurde mehrfach ermittelt, in ihren TV-Predigten ruft sie zu Spenden auf, auch ihre Scheidungen sowie die neue Heirat eines Rockmusikers sorgen für kirchlichen Unmut.Auf ihrem Instagram-Account postet White-Cain massenhaft Selfies, die sie als luxuriöse Frau zeigen. White-Cain war auch eine Rednerin auf Trumps Angelobung: Gott werde durch Trump zeigen, was rechtschaffen ist, so die Pastorin.