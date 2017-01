Boy killed, girl injured in pit bull attack: https://t.co/hGFufAfIiO @SophiaWSB is working to learn more about what happened on Ch. 2 at 4. pic.twitter.com/CVGECUyKTq — WSB-TV (@wsbtv) 17. Januar 2017

Heartbreaking news today. Child has died as a result of a pit bull attack. Prayers go out to the family. Homicide detectives on the scene. — Atlanta Police Dept (@Atlanta_Police) 17. Januar 2017

Der sechsjährige Logan Braatz wollte mit seiner fünfjährigen Freundin Syria Sanders (Fotos siehe unten) um 7.30 Uhr in Atlanta (Georgia) zum Unterricht gehen. Shamonte Clayton, ein Nachbar, erzählte der Polizei, dass er aufwachte, weil die Kinder vor seinem Haus verzweifelt schrien, wie "People" berichtet. "Ich wusste, es musste etwas Schlimmes sein, es war die Zeit, in der die Kinder normalerweise in die Schule gehen."Tamiko Williams, eine Verwandte der kleinen Syria Sanders, erzählte "CBS 46": "Als ich hinkam, traktierte der Hund gerade meine Großnichte. Sie hat sich nicht bewegt, rührte sich nicht." Tamiko Williams rannte mit mehreren Erwachsenen auf die Hunde zu, um sie von den Kindern wegzutreiben.Die Helfer schnappten sich Stöcke und Baseballschläger, gingen auf die Hunde los. "Die Hunde ließen nicht nach, sie rannten hinter jedem her. Wir konnten nichts tun, sie kamen immer wieder zurück, immer wieder", erinnert sich Williams.Schließlich musste die Polizei einen der Hunde erschießen, der andere wurde abtransportiert. Cameron Tucker, der Besitzer der Tiere, wurde festgenommen und wegen grober Fahrlässigkeit angezeigt.Der kleine Logan überlebte die Hundeattacke nicht. "Er war so ein aufgewecktes Kind. Die sanfteste Seele, die die jemals begegnet ist. Für andere Kinder hätte er alles getan", trauert Opa Bryant Braatz um seinen Enkel. Syra ist im Spital, ihr Zustand ist inzwischen stabil.In Atlanta trauert man um die Kinder: