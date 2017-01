Die Polizeitaucher bewegten sich langsam auf der Eisfläche. (Foto: Kapo TG)

Jäger fand ihn in Fridingen Fuchs wurde in der Donau zu einem Eisklotz

"So eine Gelegenheit gibt es in unseren Breitengraden selten!", teilt am Freitag die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite mit. Da sich im Bodensee bei Kreuzlingen Eis gebildet hat, nutzten dies die Polizeitaucher für eine Rettungs- und Bergungsübung. "Dafür mussten sich die Taucher nicht nur auf das Glatteis begeben, sondern sich auch in die eisigen Fluten stürzen." Während des Trainings seien die Taucher auf den "tiefgekühlten" Fisch gestoßen.Die User freuen sich mit der Kantonspolizei und reißen Witze. "Wo ist Kapitän Iglo?", fragt eine Userin. Oder: "Vielleicht stammt der Fisch aus der Findus-Fabrik in Rorschach?", mutmaßt ein anderer.Ist das Wirbeltier dem Schicksal als Fischstäbchen entkommen? Das ist wohl kaum der Fall. Die Kantonspolizei sagt auf Anfrage, dass der Fisch nicht mehr sehr appetitlich ausgesehen habe. "Vermutlich lag der Fisch schon vor der Kältewelle tot im See", sagt Sprecher Daniel Meili. Sonst wäre er wohl kaum eingefroren.Der Eisblock mit dem gefrorenen Fisch wurde wieder zurück in den See gestoßen. Das habe man mit allen Eisblöcken gemacht, damit die Löcher, die in den See geschnitten wurden, wieder zugedeckt sind.