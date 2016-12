Alle Maßnahmen Panzer und Co. schützen Partytiger am Silvesterpfad

Nach den unzähligen sexuellen Übergriffen im vergangenen Jahr gibt es am Bahnhofsvorplatz im Zentrum von Köln heuer besonders strenge Personenkontrollen. Im Zuge dessen sind am Abend dort auch sechs Aktivisten der rechtsextremen "Identitären" abgeführt worden, wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtete.Die Verdächtigen dürften unter anderem wegen zum Teil rechtsextremer Kleidung aufgefallen sein. Ob die Gruppe eine Aktion am Bahnhofsvorplatz plante, ist noch nicht geklärt. Sie wurden laut einem Polizeisprecher kontrolliert, ob sie in Gewahrsam genommen werden, war zunächst nicht klar.Auch Personen nordafrikanischer Herkunft werden dort bei den heurigen Neujahrsfeierlichkeiten gezielt nicht zugelassen. Im vergangenen Jahr waren die Täter bei den unzähligen Übergriffen überwiegend nordafrikanischer Abstammung gewesen. Sie stehen deshalb heuer bei der Polizei ebenso auf der "schwarzen Liste" wie Rechtsextreme und allgemein Personen mit extremistischer Gesinnung.