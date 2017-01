Drama in Sachsen-Anhalt ICE erfasste und verletzte zwei Arbeiter tödlich

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof öffneten die Beamte die Klotür und überraschten einen "splitterfasernackten" 22-Jährigen bei der Intimrasur. Dabei verhielt sich der junge Mann "recht ungehalten, er fühlte sich gestört und zog sich nur zögerlich wieder an", wie "bild.de" berichtet.Eine Sprecherin der Polizei betonte, das Rasieren im Zugklo sei keine Straftat. Da der Mann aber kein gültiges Ticket vorweisen konnte, endete die Reise für den Schwarzfahrer in Düsseldorf.Auf die Frage, weshalb er die Intimrasur am Zugklo vorgenommen habe, antwortete der 22-Jährige, dass er "derzeit zu Hause nicht gerne gesehen werde".