Den Fahndern liegen Bild- und Videodateien vor, die das Opfer, ein Mädchen im Alter von ca. 8-9 Jahren, zeigen. Die Missbrauchshandlungen fanden in einer möblierten Wohnung statt. Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich der Täter, das Opfer und der Tatort in Deutschland befinden und die Missbrauchshandlungen zwischen Juni 2014 und August 2015 stattgefunden haben.Es ist aber nicht auszuschließen, dass sowohl vor als auch nach diesem Zeitraum durch den Mann dieses und auch weitere Opfer missbraucht worden sind und/oder noch missbraucht werden. Weil die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben, wurde auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main durch das zuständige Amtsgericht ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.Der Mann wird wie folgt beschrieben:Männlich, circa 25-35 Jahre alt. Hellbraune/dunkelblonde Haare. Starker Bartwuchs, vermutlich blaue Augen, oval längliche Gesichtsform. Er hat eine normale Statur.: großflächiges, schwarz-rotes Tattoo auf der Außenseite des linken Unterschenkels.Wer kann Angaben zum Täter und dessen derzeitigem Aufenthaltsort machen?Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?Hinweise können über diese Online-Maske abgegeben werden oder telefonisch unter 49 (0)611 55-18444. Hinweise können in begründeten Fällen anonym behandelt werden.