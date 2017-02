Ausschreitungen und Demo Polizist vergewaltigt 22-Jährigen mit Schlagstock

Demo gegen Vergewaltiger-Polizisten In Aulnay-sous-Bois im Norden von Paris gingen die Leute am Montag auf die Straße. (Foto: Milos Krivokapic (AP))

Erst kündigte Premierminister Bernard Cazeneuve harte Maßnahmen für die Polizisten an, dann schaute Hollande bei Theo im Spital in Aulnay-sous-Bois vorbei. Beides Anzeichen dafür, wie sehr es in dem Stadtteil von Paris brodelt. Seit dem Vorfall am Donnerstag wurden 26 Menschen vorläufig festgenommen. Es kam zu Demos und Ausschreitungen. Autos standen in Flammen, Busstationen wurden abgefackelt. "Gerechtigkeit für Theo" verlangen die Menschen.Hollande twitterte ein Foto von seinem Besuch am Krankenbett. Theo habe mit Würde und verantwortungsbewusst reagiert, lobte Hollande. Er versprach, dass es Gerechtigkeit für Theo geben werde. Man müsse der Justiz vertrauen.Alle vier Polizisten wurde vom Dienst freigestellt. Einer soll Theo mit seinem Schlagstock vergewaltigt haben, die anderen drei sollen statt zu helfen selbst zugeschlagen haben.